Валентина Томусяка помилково внесли до «чорного списку» артистів

СБУ визнала, що помилково рекомендувала внести актора Валентина Томусяка до «чорного списку» російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці. Про це представники правоохоронців повідомили у коментарі «РБК-Україна».

1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав 32 акторів та інших учасників зйомок російського пропагандистського фільму «Солнцепёк» до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. У переліку під номером 216 також був Валентин Томусяк.

Проте сам актор заявив, що не має до стрічки жодного стосунку і що сталася прикра та шокуюча помилка. У своєму пості у Facebook він написав, що з початку війни на Донбасі не був ні в Росії, ні на окупованих територіях. 38-річний Томусяк каже, що через це рішення під загрозою опинилася його кар’єра, репутація та емоційний стан.

Акторка Катерина Тишкевич розповіла, що Томусяка вказали як учасника «Солнцепёка» на популярному в Росії сайті «Кінотеатр.ру», потім ця інформація з'явилася і на інших інтернет-ресурсах. Після того, як адміністрації «Кінотеатру» вказали на помилку, прізвище артиста із сайту прибрали.

Міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до СБУ з проханням перевірити, як Томусяк потрапив до списку людей, які загрожують національній безпеці країни. За його словами, «те, що таке сталося, доводить, що система потребує доопрацювання».

У спецслужбі пояснили, що рекомендували внести його через те, що його ім'я значилося серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

«Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково ... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку», – зазначили у спецслужбі.

Повідомляється, що СБУ вже направила до Міністерства культури та інформаційної політики подання про виключення Томусяка зі списку.