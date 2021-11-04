Галкіну заборонили в'їзд в Україну, а фільми з його участю позбавлені ліцензії на право поширення і демонстрацію

Російський артист і комік Максим Галкін потрапив до «чорного списку» Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це йдеться в оновленому переліку, опублікованому 4 листопада в прес-службі міністерства.

Галкін був внесений до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України за поданням СБУ. Зазначається, що санкції щодо російського пародиста і співака діють від 3 листопада. Всього в оновленому списку вказані 259 людей.

Таким чином чоловікові Алли Пугачової заборонили в'їзд в Україну, а фільми з його участю позбавлені ліцензії на право поширення і демонстрацію. З чим саме пов'язане таке рішення – не уточнюється.

Максим Галкін – відомий у Росії пародист, співак та телеведучий, чоловік російської співачки Алли Пугачової. Останнім часом він фігурує в російських ЗМІ через публічні виступи з критикою російської влади та особисто президента РФ Володимира Путіна. На концерті в Новосибірську ще в 2019 році Галкін розкритикував російське телебачення за зацикленість на українській тематиці.

Водночас у мережі є інформація про те, що Галкін щонайменше один раз відвідував анексований Росією Крим після березня 2014 року.