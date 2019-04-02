СБУ розповіла обставини затримання на хабарі директора Грибовицького сміттєзвалища

Керівник ЛКП «Збиранка» вимагав 4,7 млн грн відкату

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:4810631

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СБУ розповіла обставини затримання на хабарі директора Грибовицького сміттєзвалища
фото СБУ
Директор сміттєзвалища вимагав вимагав 4,7 млн грн відкату

Операцію затримання на хабарі директора ЛКП «Збиранка» Віталія Пугача проводили працівники Служби безпеки України. Оперативники встановили, що посадовець організував механізм фіктивного постачання вапна для функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища.

За повідомлення СБУ, директор ЛКП «Збиранка» вимагав 4,7 млн грн від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів та підписання з ним договору постачання вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію.

«За задумом зловмисника, планувалося використання лише третини від передбаченої технологічним процесом кількості вапна та отримання очільником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар, а також отримання «відкату» з кожного поставленого кілограма вапна», ‒ повідомляють у прес-службі СБУ.

Затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара ‒ 400 тисяч гривень.

Фото СБУ

Операція проводилася спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Зараз Віталій Пугач перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому мають обрати міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 1 квітня під час отримання хабара 400 тис. грн затримали директора ЛКП «Збиранка» Віталія Пугача. Він вимагав відкат у підприємця, який у лютому виграв тендер на постачання вапна для ЛКП «Збиранка». У системі Prozorro справді є тендер, який ЛКП «Збиранка» провела у лютому на закупівлю вапна. Його вартість ‒ 9,5 млн грн. Тоді перемогло підприємство ТОВ «Гал Партс», директором якого є Руслан Дриль.

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