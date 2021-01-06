СБУ розсекретила документи КДБ про переслідування українських вертепів
КДБ стежив за учасниками вертепів, називаючи їх «націоналістично налаштованими особами»
Служба безпеки України відкрила архіви Комітету державної безпеки СРСР щодо операції «Блок», яка передбачала переслідування українців за різдвяні вертепи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у Facebook.
«Сьогодні українці можуть вільно святкувати Різдво, вітати колядками рідних і сусідів. Але ще менш ніж пів століття тому радянська влада розгорнула цілу каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи», – розповідають в СБУ.
Згідно з оприлюдненими документами, комітет держбезпеки УРСР стежив за новорічними колядками й вертепами, називаючи їхніх учасників «націоналістично налаштованими особами». Найвідоміший такий епізод описано в «інформаційному повідомленні» першому секретарю ЦК Компартії УРСР Петру Шелесту від 20 січня 1972 року.
У документі розповідалося про колядування «ватаг» людей у Києві та Львові протягом 31 грудня 1971-го — 1 січня 1972 року з найдрібнішими подробицями — аж до того, скільки грошей отримали колядники і на що їх витратили. В КДБ тоді рекомендували «використати обряд колядок в ідеологічно вигідному плані».
Вже незабаром проти учасників святкових вертепів почалися репресії. Операція, яка в документах КДБ фігурувала під назвою «Блок», розпочалася 12 січня 1972 року. В межах операції працівники КДБ провели обшуки у Києві та Львові в помешканнях української інтелігенції та дисидентів.
Обшуки завершилися конфіскацією «різноманітних антирадянських націоналістичних і політично шкідливих матеріалів», а також арештами Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Євгена Сверстюка, онука Івана Франка Зіновія, Івана Світличного та інших.
У 1974 році радянська спецслужба направила секретний донос на ім'я нового першого секретаря ЦК компартії України Володимира Щербицького. У ньому також ішлося про підготовку «окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок».
Операція «Блок» передбачала посилене патрулювання міліцією та «дружинниками» місць появи колядників. Крім того, радянська спецслужба вдавалася і до прослуховування телефонних розмов та стеження. Але багато людей усе одно продовжували колядувати та влаштовувати вертепи.
Детальніше з розсекреченими матераілами можна ознайомитись за посиланням.