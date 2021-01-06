Служба безпеки України відкрила архіви Комітету державної безпеки СРСР щодо операції «Блок», яка передбачала переслідування українців за різдвяні вертепи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ у Facebook.

«Сьогодні українці можуть вільно святкувати Різдво, вітати колядками рідних і сусідів. Але ще менш ніж пів століття тому радянська влада розгорнула цілу каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи», – розповідають в СБУ.

Згідно з оприлюдненими документами, комітет держбезпеки УРСР стежив за новорічними колядками й вертепами, називаючи їхніх учасників «націоналістично налаштованими особами». Найвідоміший такий епізод описано в «інформаційному повідомленні» першому секретарю ЦК Компартії УРСР Петру Шелесту від 20 січня 1972 року.

У документі розповідалося про колядування «ватаг» людей у Києві та Львові протягом 31 грудня 1971-го — 1 січня 1972 року з найдрібнішими подробицями — аж до того, скільки грошей отримали колядники і на що їх витратили. В КДБ тоді рекомендували «використати обряд колядок в ідеологічно вигідному плані».

Вже незабаром проти учасників святкових вертепів почалися репресії. Операція, яка в документах КДБ фігурувала під назвою «Блок», розпочалася 12 січня 1972 року. В межах операції працівники КДБ провели обшуки у Києві та Львові в помешканнях української інтелігенції та дисидентів.

Обшуки завершилися конфіскацією «різноманітних антирадянських націоналістичних і політично шкідливих матеріалів», а також арештами Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Євгена Сверстюка, онука Івана Франка Зіновія, Івана Світличного та інших.

У 1974 році радянська спецслужба направила секретний донос на ім'я нового першого секретаря ЦК компартії України Володимира Щербицького. У ньому також ішлося про підготовку «окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок».

Операція «Блок» передбачала посилене патрулювання міліцією та «дружинниками» місць появи колядників. Крім того, радянська спецслужба вдавалася і до прослуховування телефонних розмов та стеження. Але багато людей усе одно продовжували колядувати та влаштовувати вертепи.

Детальніше з розсекреченими матераілами можна ознайомитись за посиланням.