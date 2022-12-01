Одного з посадовців Київської митниці затримали під час передачі хабара

Служба безпеки України викрила корупційну схему, яка діяла на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях. Керівництво цих регіональних митниць організувало схему отримання хабарів за оформлення експортно-імпортних операцій. Про це спецслужба повідомила 1 грудня.

«За різні суми хабарів вони гарантували представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна. Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави», – повідомили в СБУ.

Організатори схеми щоденно отримували сотні тисяч гривень незаконного прибутку. Якщо підприємці відмовлялися сплачувати данину, митники створювали штучні перешкоди під час митних процедур і шукали підстави для відмови у провезенні продукції.

СБУ викрила на вимаганні грошей заступника начальника митного поста «Спеціалізований» на Київщині. Зокрема, він вимагав кошти у бізнесмена, який пішов воювати у складі ЗСУ. Для того, щоб його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар митнику. Хабарника затримали під час отримання всієї суми незаконних грошей.

Оперативники також провели обшуки вдома та на роботі у заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста «Городок» на Львівщині.

Розслідування проводять за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).