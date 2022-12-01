Рішення суду двоє митників чекатимуть у СІЗО, ще двоє – під домашнім арештом

Личаківський районний суд арештував майно двох митників, які незаконно розмитнювали автомобілі з-за кордону вже після завершення дії пільгової ставки. До рішення суду вони перебуватимуть у СІЗО, ще двоє митників будуть під домашній арештом.

У прес-службі Державного бюро розслідувань ZAXID.NET повідомили, що Личаківський районний суд наклав арешт на нежитлове приміщення та квартири двох державних інспекторів митного поста «Городок» Львівської митниці , які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі. Також для них обрали запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Інших двох митників суд відправив під домашній арешт.

«Як встановило слідство, найбільше незаконних митних операцій провели двоє інспекторів. Їхня діяльність коштувала бюджету понад 2,6 млн грн. Тож обоє перебуватимуть у СІЗО. Накладено арешт на гараж та квартири фігурантів для подальшого відшкодування завданих збитків», – повідомили у ДБР.

25 листопада ДБР повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем чотирьом митникам, які незаконно продовжили безмитне оформлення автомобілів, ввезених із-за кордону. Зокрема, митники дозволили за такою схемою ввезти 47 автомобілів. Махінації з розмитненням завдали державі збитків 3,5 млн грн.

Правоохоронці також перевіряють причетність до злочину логістичної компанії, яка обслуговує зони митного контролю поста «Городок».