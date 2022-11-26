За вчинене митникам загрожує позбавлення волі до шести років

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чотирьом митникам, які незаконно «продовжили» безмитне оформлення автомобілів із-за кордону.

Як повідомили у прес-службі ДБР, інспектори митного поста «Городок» Львівської митниці незаконно звільнили від сплати митних платежів 67 автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування закону про пільгове розмитнення автомобілів із-за кордону.

Зокрема, правоохоронці з’ясували, з 1 липня, після завершення дії пільг, митники за нульовою ставкою оформили 67 автомобілів, чим нанесли збитки держбюджету на 3,5 млн грн. Розмитнення одного автомобіля коштувало від 500 до 1 тис. доларів США.

ДБР повідомило митникам про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід та на час слідства відсторонить від роботи.

За вчинене їм загрожує позбавлення волі до шести років.