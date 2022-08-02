Посадовців Львівського національного університету природокористування підозрюють у нелегальному видобутку підземних вод

СБУ викрила посадовців Львівського національного університету природокористування, що у місті Дубляни біля Львова, на незаконному видобутку підземних вод у промислових масштабах. Завдані державі збитки оцінили у понад 2,5 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 2 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, «бізнес» організувало керівництво навчального закладу на території вишу.

«Оперативники встановили, що упродовж чотирьох років посадовці здійснювали самовільне користування підземними водами без спеціальних дозволів. Порушуючи порядок використання надр, зловмисники завдали значної шкоди природоохоронному фонду та, за висновками експертів, збитків державі на 2,62 млн грн», – йдеться в повідомленні СБУ.

За версією правоохоронців, незаконного видобуті підземні води у подальшому нелегально реалізовували у промислових масштабах.

Підозру в порушенні встановлених правил використання надр (ч. 2 ст. 240 ККУ) повідомили керівнику одного з відділів університету. Наразі встановлюють інших причетних до злочину осіб.

Правоохоронці не розголошують назву університету, де виявили нелегальне видобування підземних вод. За даними ZAXID.NET, йдеться про Львівський національний університет природокористування (колишній Львівський аграрний університет), що розташований у місті Дубляни біля Львова.