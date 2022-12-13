Заступника голови ФПУ вже взяли під варту з правом внесення застави

Служба безпеки України повідомила, що викрила незаконну спробу приватизації державного майна на суму 25 млрд грн. За інформацією спецслужби, до схеми причетні заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи», – йдеться в повідомленні.

СБУ стверджує, що 230 незаконно приватизованих установ вже передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об’єкти. Потім їх продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Зокрема, як повідомило Державне бюро розслідувань, заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково - будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

Офіс генпрокурора зазначив, що підозрюваний очолює наглядову раду ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». LIGA.net пише, що йдеться про Володимира Ісаєнка.

Наразі заступнику голови Федерації профспілок України повідомлено про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.