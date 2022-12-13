СБУ викрила спробу незаконної приватизації державного майна на 25 млрд грн
До схеми причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх чиновників КМДА
Служба безпеки України повідомила, що викрила незаконну спробу приватизації державного майна на суму 25 млрд грн. За інформацією спецслужби, до схеми причетні заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації (КМДА).
«Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи», – йдеться в повідомленні.
СБУ стверджує, що 230 незаконно приватизованих установ вже передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.
За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об’єкти. Потім їх продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.
Зокрема, як повідомило Державне бюро розслідувань, заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково - будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.
Офіс генпрокурора зазначив, що підозрюваний очолює наглядову раду ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». LIGA.net пише, що йдеться про Володимира Ісаєнка.
Наразі заступнику голови Федерації профспілок України повідомлено про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.
Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.