Порушення зафіксували під час продажу тернопільського радіозаводу «Оріон» в 2018 році

Антимонопольний комітет оштрафував дві львівські фірми за змову на аукціоні з приватизації тернопільського радіозаводу «Оріон». Торги відбулись ще в 2018 році, втім штраф на порушників наклали лише в 2022 році. Інспектори встановили, що «Самбірський радіозавод "Сигнал"» та «Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра"» змовились мід собою під час купівлі заводу. За це обидві фірми оштрафували на понад 30 млн грн.

Як повідомила прес-служба Антимонопольного комітету, аукціон проводило регіональне відділення Фонду держмайна у Тернопільській області в 2018 році. Тоді стартова ціна Тернопільського радіозаводу «Оріон» складала 24,8 млн грн, а переможцем стало ТОВ «Самбірський радіозавод "Сигнал"», яке запропонувало 57 млн грн.

Під час розгляду справи Антимонопольний комітет виявив, що фірма перемогла в аукціоні, попередньо змовившись з іншим учасником. «ТОВ «Самбірський радіозавод "Сигнал"» здобув перемогу не конкурентним шляхом, а завдяки тому, що попередньо узгодив умови участі в аукціоні з іншим його учасником – ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу "Іскра"». Завдяки цьому конкуренцію між ними було усунуто», – йдеться у повідомленні.

Засідання щодо цієї справи відбулось 27 жовтня цього року. На ньому адмінколегія визнала дії учасників торгів протиправними. Тож за порушення законодавства на компанії наклали штрафи: Самбірський радіозавод заплатить 11,3 млн грн, а завод «Іскра» – 18,8 млн грн.

Згідно з даними на YouControl, Самбірський радіозавод «Сигнал» належить Миколі Коцюмбасу, який також володіє компанією компанією з доставки газу «Спектргаз». Що ж до «Торгового дому Львівського електролампового заводу "Іскра"», то він належить двом львів'янам: Дмитру Патлику та Людмилі Федоренко. Фірма займається виготовленням електричного освітлювального устаткування.