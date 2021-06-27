24 червня російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

Міністерство культури після звернення Служби безпеки виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури й інформаційної політики (МКІП).

Про причини такого звернення у самій СБУ не повідомили.

Як повідомили у Мінкульті, 25 червня до відомства надійшло звернення з проханням відізвати попередній лист від 22 червня щодо включення Кіркорова до переліку людей, що загрожують національній безпеці України.

У відомстві зазначили, що процедура такого виключення чи включення до переліку після звернення СБУ відбувається автоматично. А причина у тому, що згідно з чинним законодавством Мінкульт не має повноважень вирішувати, включати чи не включати когось до списків.

«При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає», – наголошують у міністерстві.

Доповнено. Як пише «Українська правда», СБУ рекомендувала виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, через наявність судових прецедентів.

«У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше СБУ рекомендувала внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Потрапляння у цей список означало, що співак не зможе виступати в Україні, а українські телерадіокомпанії не будуть транслювати контент із ним. Крім того, в Україні було б заборонено розповсюджувати та транслювати фільми за участю Кіркорова, а Держкіно не змогло б йому видати державне посвідчення.

Сам Кіркоров коментуючи своє потрапляння до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, заявив, що пишається цим. Він також прикріпив відео, у якому сказав, що «насправді заборонили не Кіркорова, а Росію».

«Внесення до чорного списку України народного артиста України – це вже звучить як абсурд. Але в світі такого багато зараз… Такі недалекі чиновники не знають і не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном», – сказав він.

Також перебування у цьому списку є однією із причин, через яку прикордонники можуть взагалі не впустити людину на територію України.

Станом на 23 червня у списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, була 201 людина. Натомість 27 червня їх стало 200.