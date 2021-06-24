Нещодавно Філіпу Кіркорову за підтримку окупації Криму також заборонили в’їзд до Литви

Міністерство культури та інформполітики за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки України. Про це повідомила прес-служба Мінкультури.

Відповідний лист від Служби безпеки України надійшов до міністерства ще 11 червня. Мінкультури включило до цього списку Філіпа Кіркорова 22 червня.

«Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено», – зазначено в повідомленні.

Наразі в списку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки України, перебуває 201 особа. Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що Філіп Кіркоров називав окупований Крим «російським» та неодноразово незаконно відвідував український півострів. Зокрема, через публічне виправдання ним окупації Криму в’їзд йому нещодавно також заборонила Литва.