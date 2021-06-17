Моргенштрен раніше потрапив до списку осіб, які створюють загрозу безпеки України

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від Алішера Валєєва, більш відомого як Моргенштерн, до Служби безпеки України з вимогою вилучити його з переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, повідомляє прес-служба ОАСК в четвер, 17 червня.

Крім того, Маргенштерн просить скасувати наказ Мінкультури про внесення його до цього списку, а також просить ОАСК витребувати в Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Чим відомий Моргенштерн

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. 8 грудня в місті був оголошений траур по тих, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки по пожежній безпеці.

Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

Зазначимо, що він планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі. За крісло в першому ряді на виступі в Києві організатори просять близько 4,5 тис. грн.

28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Через це він не може потрапити до України.