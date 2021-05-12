Моргенштерна внесли у список загроз для України 28 квітня

Російського репера та музиканта Алішера Валєєва (сценічне псевдо Моргенштерн) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через пропаганду насилля і наркотиків, заявила Служба безпеки України.

У спецслужбі повідомили, що відповідно до компетенції, надали пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики України включити Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, оскільки той, серед іншого, «під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, що створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі», процитувала коментар СБУ «Українська правда».

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Цей російський репер планував концерти в кількох українських містах, але згодом стало відомо про їхнє скасування.