Сергій Скачков неодноразово відвідував окупований Крим

65-річного російського музиканта, фронтмена відомого в СРСР рок-гурту «Земляне» Сергія Скачкова внесли до переліку осіб, яким заборонений в’їзд до України. Оновлений список опублікований на сайті Мінкультури в п’ятницю, 18 червня.

Наразі в списку осіб, які створюють зарозу для нацбезпеки України, перебувають 200 людей. Міністерство вносить зміни до цього переліку за поданням Служби безпеки України.

Що відомо про гурт «Земляне» та Сергія Скачкова

Гурт «Земляне» колись був популярний в СРСР. Їхні найвідоміші пісні – «Трава у дома» і «Каскадёры». Як зазначає LIGA.net, музиканти наразі активно підтримують російську експансію – вони виступали як в Криму, так і на окупованому Донбасі.

Фронтмен гурту Сергія Скачков теж неодноразово відвідував окупований Крим та висловлювався на підтримку російської агресії проти України. Зокрема, він товаришує із представниками проросійського мотоклубу «Нічні вовки».