SCHILLER 4UKRAINE

SCHILLER 4UKRAINE: 14 червня на Концертній Арені Малевич у Львові відбудеться довгоочікувана подія для прихильників електронної музики. Володар безлічі музичних нагород – SCHILLER, відомий також як Крістофер фон Дейлен, повертається в Україну з програмою DJ Experience. Початок події о 19:30.

Проект німецького продюсера Крістофера фон Дейлена SCHILLER швидко став одним з найбільших концертних проектів Німеччини та отримав широке визнання критиків у всьому світі. Завдяки своїй пристрасті до музики, він створює унікальну атмосферу та використовує енергетику публіки для свого сету, роблячи вечір незабутнім. Шиллер не ховається за вже звичними та успішними роботами, а перебуває у постійному пошуку нових форм та творчих ідей.

Серед партнерів Шиллера зі співпраці – Томас Ді з «Fantatische Vier», Майк Олдфілд, Cosmic Baby, Міла Мар, Майк Резерфорд і Сара Брайтман.

SCHILLER не байдужа доля України та її громадян, оскільки на своїх виступах він завжди виражає підтримку нашій країні. Його музика має магічну силу пробуджувати надію в найважчі моменти. Подія у Львові обіцяє бути ковтком свіжого повітря та підтримкою в такі нелегкі часи.

Концерт відбудеться у Львові у Концертній арені Малевич. Двері для гостей відкриються о 18:30, початок програми – о 19:30. Квитки можна придбати на KARABAS.COM.

Не пропустіть цю унікальну можливість насолодитися виступом легенди, великого майстра електронної музики SCHILLER!