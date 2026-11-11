Цей спосіб використовували у рецептах їдалень 1980-х років у Словаччині

Сучасні деруни зазвичай готують із сирої натертої картоплі, цибулі, яєць та борошна. Проте в старих рецептах можна знайти незвичний спосіб: картопляну масу перед смаженням заливали гарячим молоком. Цей спосіб використовували зокрема у рецептах їдалень 1980-х років у Словаччині. Видання Egeszsegkalauz розповідає, навіщо картоплю заливати гарячим молоком.

Для чого терту картоплю заливали гарячим молоком?

У старих рецептах дерунів використовували звичні інгредієнти, але додавали ще один етап приготування. Очищену картоплю натирали разом із цибулею, відціджували зайву рідину, а потім заливали отриману масу киплячим молоком.

За рецептом із 1980-х років на 3,8 кілограма картоплі брали 250 грамів молока.

Під дією гарячого молока частина картопляного крохмалю поглинала рідину й набухала. Завдяки цьому суміш ставала густішою та одноріднішою, що полегшувало формування дерунів.

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Такий спосіб був особливо зручним для приготування великих порцій у їдальнях: він допомагав робити вироби однакового розміру та спрощував смаження.