Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов презентував 18 вересня у Львові перший повний каталог мистецьких фондів Львівської національного галереї мистецтв. Данілов став одним із ініціаторів видання такого каталога.

Колекційний каталог «Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького» має понад 500 сторінок ілюстрацій найкращих творів з Музею європейського мистецтва XIV–XVIII ст. у Палаці Потоцьких, Музею європейського мистецтва XIХ–XХI ст. у Палаці Лозинського, Музею Івана Георгія Пінзеля, Музею модерної скульптури Михайла Дзиндри, Олеського та Золочівського замків. Грандіозна мистецька збірка Галереї представлена й творами з фондів графіки і стародруків та фонду Ярослави Музики.

«Робота над обширним двомовним каталогом Львівської галереї мистецтв розпочалася ще за життя Бориса Возницького і тривала всі ці роки. Над підготовкою видання сумлінно та самовіддано пліч-о-пліч працювали і видавнича група – засновники серії "Державні зібрання України" Олексій Данілов, Михайло Андреєв, художник Євген Матвєєв – і наші музейники. Втілити задум допоміг меценат Леонід Стольніков», – повідомили у Львівській національній галереї мистецтв.

«Ми вирішили зробити серію книжок, які б відображали наше українське мистецтво. Ми почали у 2003 році, було доволі складно, але ми маємо вже п'ять альбомів, на виході, ще два, які на сьогодні в роботі. А взагалі ми маємо велике бажання зробити їх 18. В нас розписаний план, але він на роки», – розповідає співавтор альбому, секретар РНБО Олексій Данілов.

«Для нас це не бізнес, це більше хобі – ми хочемо залишити в спадок. Я вважаю, що кожна людина має залишити після себе якийсь спадок, це наш внесок», – додав Олексій Данілов.

«Ідея створити це видання виникла ще при житті Бориса Возницького, ми з ним колись познайомилися і обіцяли йому зайнятися його справою. Сьогодні його немає, але обіцянка має бути виконана. Сюди увійшло 17 підрозділів Галереї Возницького. Це замки, це інтер'єри, архітектура, живопис, трохи скульптури, стародруки, дуже цікавий і складний для обробки матеріал», – розповів співавтор альбому, фотограф Михайло Андреєв.

«Феноменальний альбом, який показує масштаб і значимість тих творів, які знаходяться в Львівській картинній галереї. І це не перша праця про надбання Львова, перед тим був великий альбом про музей Шептицького. І це все – благодійність», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий. Мер Львова нагородив подяками від імені громади міста Михайла Андрєєва і Олександра Липського, художника Євгена Матвєєва. А статуетку «Лев» мер Львова Андрій Садовий вручив секретарю РНБО Олексію Данілову.

Розкішне подарункове видання містить книжку із двома шовковими лясе, нумерований сертифікат, футляр і коробку. Перший примірник цього каталогу отримав у подарунок Вселенський патріарх Варфоломій під час нещодавнього візиту до України.

Роздрібну вартість каталога наразі не оголошують, обіцяючи оприлюднити інформацію про продаж через місяць-півтора. Переглянути каталог можна у бібліотеці Галереї мистецтв у Палаці Потоцьких.

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