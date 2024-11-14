Підліткам розповідають про фізіологічне дорослішання і безпеку статевих стосунків

Для підлітків створили новий навчальний курс «Секс-освіта», де у форматі аудіоуроків профільні фахівці розповідають про фізіологічні зміни і психологічне дорослішання, повідомляє «Освіторія».

«Мета курсу – донести до підлітків повну та доказову інформацію про фізіологічні та психологічні зміни під час пубертату. Пояснити всі процеси: чому ми дорослішаємо саме так, звідки береться сексуальний потяг та як побудувати здорові стосунки зі своїм тілом. Один з основних фокусів в уроках – це робота зі стереотипами щодо тілесності загалом», – пояснюють творці проєкту «Вчися вухами», в межах якого створили цей аудіокурс.

В мережі вже доступні 6 уроків тривалістю близько 15 хвилин. Сам курс складається з 3 частин:

Зміни в тілі. Фахівці розповідають, що відбувається з організмом людини під час пубертатного періоду, пояснюють, чому ці зміни стаються та як з ними впоратися;

Що таке секс. Аудіоуроки допоможуть підліткам краще піклуватися про своє репродуктивне здоров’я, будувати стосунки зі своїм тілом та протидіяти насильству;

Здорове сексуальне життя. Інформація про контрацепцію, запобігання інфекціям, які передаються статевим шляхом, та де шукати підтримку й допомогу в критичних ситуаціях.

Курс розробляли досвідчені фахівчині: сексологині, психологині, гінекологині, тренерка зі статевого виховання й сексуального здоров’я.

До слова, у проєкті «Вчися вухами» створюють аудіоуроки для школярів з історії України, всесвітньої та історії Криму, української мови та літератури та громадянської освіти.