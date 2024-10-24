Кожен аудіоурок триває 15-20 хвилин

Біографії визначних українців можна дізнатися в аудіоформаті. Про життя та роботу українських істориків, винахідників, науковців, митців і бізнесменів розповідають у проєкті «Свої, українські, невивчені», який реалізовує ГО «Смарт освіта».

Ця добірка буде корисною як для дітей, так і дорослих, вчителів і батьків. А дітям дізнаватися важливу інформацію буде цікавіше у зручному для них форматі – аудіоуроку. На сайті проєкту до кожного уроку підібрані клас і місяць, коли учням варто запропонувати прослухати про кожного з діячів.

Заплановано створити 15 таких історій, робота над ними ще триває. Зараз доступні уроки про:

актора Івана Миколайчука;

родину меценатів Терещенків;

родину меценатів Симиренків;

історикиню Олександри Єфименко;

педагогиню Софію Русову;

фізика Івана Пулюя;

авіаконструктора Ігоря Сікорського;

художника Олександра Мурашка;

композитора Мирослава Скорика.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Проєкт «Вчися вухами» – це безоплатні аудіоуроки для учнів 6-11-х класів, які допомагають опанувати тему навіть у складних обставинах – під час відключень електроенергії, в укритті, за кордоном чи для додаткових знань.

Оркім цих біографій на сайті та подкаст-платформах вже є понад 500 уроків з історії України, Криму та світу, української мови та літератури. Середня тривалість кожного аудіоуроку – 15-20 хвилин, що є оптимально для утримання уваги і засвоєння матеріалу без перевантаження. Кожен урок супроводжується невеликим завданням – кількома тестами або темою для есе, що допоможе при перевірці засвоєння матеріалу.

Крім офіційного сайту, аудіоуроки можна також послухати на одній із популярних подкаст- і відеоплатформ: YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, NV Podcast, Megogo.