Вчителі застосовують різні прийоми для утримання уваги школярів

Під час онлайн-уроків вчителям важливо не лише пояснити учням новий матеріал, але й отримати від них зворотній зв’язок. Через віддалену присутність дехто вважає, що вчителям треба особливі уміння, щоб утримувати увагу дітей. «Ocвiтopiя» зібрала підказки, як урізноманітнити уроки онлайн, щоб вони були цікавими і нестандартними.

Зокрема, втримати увагу школярів онлайн допоможе прийом, якщо давати їм слово. Важливо, щоб вони ділилися результатом, враженнями та асоціаціями від теми. Адже підліткам важливо, щоб їх також слухали і чули. Педагогічний досвід доводить, що діти поважають тих вчителів, хто розуміє їхні інтереси, цікавиться їхнім життям, а також демонструє круті вміння (наприклад, малювати скетчі або показувати фокуси).

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Сім підказок для цікавого онлайн-уроку

На початку можна провести звичний ритуал для налаштування учнів чи обговорити настрій кожного. Далі будувати урок як фільм чи виставу, плануючи його за законами класичної драматургії: дати яскраву зав’язку, розвиток, кульмінацію (найбільше враження від теми уроку), розв’язку (пояснення), фінал (прощання).

Ефект несподіванки. На початку заняття добре здивувати учнів. Не обов’язково щось робити особисто – можна використати якесь відео. Вчитель може підготувати підбірку таких візуальних «шоків» для уроків онлайн.

Контрастність. Можна змінювати гучність голосу з голосного звуку до шепоту, уповільнювати темп мовлення чи прискорити – це приверне увагу дітей.

Створювати атмосферу. Для уроку в середній чи старшій школі можна взяти за основу модний серед підлітків серіал (наприклад, «Дивні дива») і використати з нього музику, відео, тренди, поєднуючи їх з навчальним відео. А наприкінці уроку заінтригувати, що далі буде у наступній серії.

Урок-гра. Для початкової й середньої школи урок можна побудувати як якусь фантастичну історію, в якій відповідь на одне завдання наближує до загального результату. Наприклад, треба визволити казкового персонажа з біди, відвести загрозу від нашої планети тощо. Для старших класів доречною буде детективна історія.

Провокувати на помилку або самому помилятися. Це приверне увагу учнів. А якщо школярі наперед знатимуть, що вчитель поставить неправильне запитання або що треба знайти три помилки в його словах, вони слухатимуть значно уважніше.