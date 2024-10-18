Навчатися можна в ігровому і цікавому форматі

Сайт «Освіторія» зібрав 11 простих занять чи ігор, під час яких діти вдосконалюватимуть свої математичні навички щодня. Їх можна практикувати разом, вдома, в дорозі та на відпочинку. Такі забави зовсім не схожі на домашні завдання з математики, однак мають схожу функцію. Займатися ними дітям буде весело і цікаво.

Помічаємо цифри

Найменших дітей можна просити помічати і називати всі цифри довкола під час прогулянки на вулиці або поїздки у транспорті. Це можуть бути номери будинку, знаки на автомобілях, номери телефонів на бордах. Батьки можуть загадати цифру і попросити дитину її відшукати. Вдома цифри можна шукати на годиннику, упаковках, пультах, книгах чи на екрані під час перегляду фільму. А ще діти можуть послідовно порахувати до 20, використовуючи цифри, які бачать в цей момент.

Розшифровуємо послання

Пронумеруйте кожну літеру абетки від 1 до 33, де А=1, Я=33. Щодня пишіть дитині закодоване послання. Нехай вона відчує себе маленьким детективом і розшифрує кодову загадку сама. Таку ж зашифровану записку дитина може написати батькам.

Рахуємо вартість продуктів

У магазині попросіть дитину порахувати вартість, наприклад, однієї вафельки з пачки або скільки можна купити шоколадних батончиків на 50 гривень.

Домашній магазин

Встановіть свої умовні ціни на різні продукти. Дайте дитині гроші з «Монополії» і запропонуйте купити продукти за ігрові купюри.

Чек у ресторані

У кафе або ресторані дитина може вказати на найдешевшу і найдорожчу страви в меню. Також можна запропонувати знайти всі страви вартістю від 50 до 150 грн. А під час розрахунку попросіть підрахувати повну вартість замовлення і 5% чайових для офіціанта.

Розрахуйтесь за продукт

Покладіть перед дитиною копійки різних номіналів і запропонуйте купити яблуко за 45 копійок. Нехай дитина знайде 5 різних способів заплатити за фрукт.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Робимо припущення

Запропонуйте дитині подумати, скільки фруктів поміститься у вазу або скільки книжок – на полиці. А тоді разом перевірте, як вийде насправді. Хай дитина поміркує: як можна точніше розрахувати кількість предметів, що поміститься у коробці чи шухляді.

Хто в сім’ї найвищий

Виміряйте зріст кожного члена родини. Хто найвищий, а хто найнижчий? Нехай дитина додасть висоту кожного з близьких і порівняє з поверхами будинку.

Скільки кавунів важить мама?

Можна зважити всіх членів родини, домашніх улюбленців та навіть продукти. А тоді порахувати: вага скількох хом’ячків дорівнює вазі тата. Або порівняти вагу мами як суму кавуна, собаки і дитини.

Логічні головоломки

Для школярів середньої школи буде цікавим додаток «Math Пазли і математична гра». Це інтелектуальні ігри, приховані в геометричних формах, з використанням того самого підходу, що й в тесті на визначення IQ. Користувачі мають відшукати взаємозв’язок між числами і дописати ті, яких бракує. Такі логічні головоломки покращують розумові здібності і швидкість розумової діяльності.

Судоку іншого рівня

Додаток «Цифри. Математична головоломка» допоможе практикувати основні арифметичні дії. Гра схожа на судоку, але вищого рівня: цифри треба вписувати в комірки, але арифметичні операції більш різноманітні і вказані між клітинками. Додаток дозволяє тренувати концентрацію й обчислювальні навички.