Зміст підручників депутати вважають низької якості

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки щодо забезпечення шкіл підручниками та навчальними посібниками. Ці проблеми стали системними і призвели до затримки доставки підручників до шкіл у 2024-2025 навчальному році. Члени комітету затвердили рекомендації Кабінету Міністрів та МОН для кращого забезпечення підручниками у наступному навчальному році і підвищення їхньої якості, повідомляє «Освіта.ua».

«Йдеться про несвоєчасність доставки підручників безпосередньо до шкіл, у тому числі навчальної літератури для дітей з порушенням зору та дітей з навчанням мовами національних меншин. Також депутати наголошують на відсутності належних механізмів забезпечення підручниками та посібниками українських дітей, які перебувають за кордоном», – пише Освіта.ua.

Ще однією проблемою депутати називають низьку якість змісту підручників. За їхніми висновками, МОН не вдосконалює процедуру конкурсного відбору підручників для школярів та посібників для педагогів.

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«Окрім того, депутати звертають увагу на порушення вимог чинного законодавства в частині запровадження інтерактивного електронного додатку до підручника та обов’язкової апробації навчальної літератури, закупівля якої здійснюється за кошти державного бюджету», – зазначає Освіта.ua.

Члени комітету рекомендували Кабінету міністрів та МОН подбати про краще забезпечення шкіл підручниками у наступному навчальному році і підвищення їхньої якості.