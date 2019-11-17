Україна вирвала нічию в матчі проти Сербії у відборі на Євро-2020

Збірна України зуміла закінчити відбір до Євро-2020 без жодної поразки. В останньому турі в неділю, 17 листопада, українці зіграли на виїзді проти Сербії.

Сербам у цьому матчі треба було перемагати і сподіватися, що у паралельному матчі португальці не зуміють на виїзді обіграти Люксембург. Українцям теж треба було вигравати чи зіграти внічию, щоб гарантувати собі потрапляння у перший кошик жеребкування Євро-2020.

Однак початок матчу краще вдався сербам. Вже на 9-й хвилині господарі отримали право на пенальті після того, як м’яч влучив у руку Матвієнку. Тадіч чітко реалізував удар з позначки.

Після цього гра дещо вирівнялася, а українці навіть зрівняли рахунок. Після навісу з флангу Яремчук опинився поміж двох суперників та головою відправив м’яч у ворота.

Перед цим забити міг і Ярмоленко. Однак тоді м’яч влучив у штангу.

У другому таймі одна з небагатьох помилок українців у захисті призвела до того, що серби забили. Караваєв не дотягнувся до м’яча, і Мітровіч ударом під дальню штангу вивів збірну Сербії вперед.

Кінцівка матчу пройшла в боротьбі. А забити українцям вдалося на останній компенсованій хвилині матчу. Перед тим Пятов навіть пішов до штрафного майданчика суперників. Але забив не він, а Бєсєдін. Нападник, який вийшов на заміну, таки зумів пробити у кут воріт. голкіпер не дотягнувся.

Сербія – Україна 2:2

Голи: Тадіч, 9 (пен.), Мітровіч, 56 – Яремчук, 32, Бесєдін, 90+3

Українці грають внічию. Серби ж не проходять на Євро-2020. Адже португальці таки зуміли обіграти Люксембург.