У 1974 році Параджанову дали п'ять років колонії суворого режиму,

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова через 50 років після вироку. Про це 9 січня, у день 100-річчя Параджанова, повідомив директор УІНП Антон Дробович.



«На своєму останньому засіданні в грудні 2023 року, Національна комісія з реабілітації за поданням Український інститут національної пам'яті реабілітувала видатного кінорежисера вірменина, який народився у Тбілісі та сидів у російській в’язниці за український націоналізм», – написав він, процитувавши самого режисера.



«Зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями», – додав він.



Сергій Параджанов, режисер, сценарист, художник, народився у Тбілісі, 9 січня 1924 року. У 1964 році він презентував фільм «Тіні забутих предків», який зняв за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Прем'єра фільму в кінотеатрі «Україна» стала актом протесту української творчої інтелігенції проти політрепресій, що відбувалися в СРСР.



У 1973 році влада СРСР звинуватила Сергія Параджанова в «українському націоналізмі та гомосексуалізмі». 25 квітня 1974 року Параджанову дали п'ять років колонії суворого режиму, яке відбував у Лук'янівській тюрмі та у колонії в Перевальську. «Гомосексуальна» стаття не давала йому шансів вижити. Однак він став неабияким авторитетом у тюрмі.



Завдяки міжнародній кампанії протесту (звернення підписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Роберто Росселіні, Мікеланджело Антоніоні) був звільнений 30 грудня 1977. Зважаючи на заборону жити в Україні, поселився у Тбілісі, надалі зазнавав переслідувань з боку радянських репресивних органів.



Через ідеологічну цензуру не вийшли фільми «Intermezzo» (за Михайлом Коцюбинським), «Київські фрески», «Ікар», «Сповідь».



Він помер у 1990 році в Єревані. У 2020 році померла його колишня дружина Світлана Щербатюк, а у 2021 році – єдиний син Сурен. Вони так і не дочекались на реабілітацію режисера.



Головні фільми Сергія Параджанова: