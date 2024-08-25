Серіал заробив 13 нагород «Еммі» протягом перших трьох сезонів

Apple TV+ замовила додатковий сезон для серіалу «Тед Лассо» (Ted Lasso) й уклала угоди з трьома виконавцями головних ролей, повідомляє Deadline.

Йдеться про Ганну Веддінгем, яка зіграла власницю ФК «Річмонд», Бретта Голдштейна (футбольна легенда Рой Кент) та Джеремі Свіфта (директор з футбольних операцій Леслі Хіггінс). Надалі контракти планують подовжити з іншими акторами, зокрема з самим Джейсоном Судейкісом, виконавцем ролі Теда Лассо і співавтором серіалу, Брендоном Гантом та Джуно Темпл.

Невідомо, кого ще залучать до четвертого сезону, однак всі актори неодноразово говорили, що з радістю б повторили свої ролі. Виробництво стартує на початку 2025 року.

Нагадаємо, перший сезон серіалу «Тед Лассо» вийшов у серпні 2020 року, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон. У третьому сезоні показують історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед»: одну очолює Тед, а в іншій посаду помічника тренера обійняв його колишній колега Нейт (Нік Моххамед).

Серіал заробив 13 нагород «Еммі» протягом перших трьох сезонів.