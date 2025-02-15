ругий сезон завершився кровопролитною битвою за Ерегіон

Amazon Prime Video офіційно підтвердив роботу над третім сезоном серіалу «Володар перснів: Персні влади». Старт знімання заплановане на весну 2025 року, повідомляє The Hollywood Reporter.

За інформацією видання сюжет зробить стрибок у часі: події розгортатимуться у розпал війни ельфів та Саурона, коли той намагатиметься створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу і шанс підкорити усе Середзем’я.

Оголошено режисерський склад для третього сезону: це Шарлотта Брандстром, яка зняла два епізоди першого та п’ять епізодів другого сезону, а також працювала над «Сьоґуном», Санаа Гамрі, яка зняла три епізоди другого сезону, а також новачок Стефан Шварц («Хлопаки»).

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Перший сезон серіалу «Володар перснів» нині залишається наймасштабнішою телевізійною прем’єрою Prime Video, тоді як другий став сезоном, який зібрав найбільшу кількість переглядів у порівнянні з іншими продовженнями серіалів. Його переглянули 170 млн глядачів по всьому світу.

Дія серіалу «Володар перснів» розгортається у Другу епоху Середзем’я (за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів) і оповідає про те, як Саурон разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний перстень, аби таємно керувати рештою. Другий сезон завершився кровопролитною битвою за Ерегіон та розкрив деякі таємниці.