Ці комедійні серіали мають насичений сюжет, а їх харизматичні, проте не далеко не ідеальні герої мають насичене життя із серії «є що згадати, але немає що онукам розповісти». Тут буде багато сексу та нецензурної лексики, проте зовсім не буде нудно.

«Секс у великому місті»

Sex and the City, 1998, на головному фото

Культовий серіал, який спричинився до справжньої революції у виробництві телепродукції. Слідами «Сексу у великому місті» навіть проводять екскурсії, де гостей Нью-Йорка возять маршрутом головних героїнь. Після закриття серіалу на екран вийшли два повнометражні продовження, а також серіальний спін-офф. Керрі Бредшоу веде колонку «Секс у великому місті» в газеті New York Star. Вона часто влаштовує посиденьки з найкращими подругами – Самантою (pr-менеджеркою), Мірандою (юристкою) та Шарлоттою (артдилеркою). За коктейлями вони обговорюють проблеми, досягнення та коханців.

«Блудлива Каліфорнія»

Californication, 2007

Якщо хтось знає та любить Девіда Духовни завдяки «Секретним матеріалам», то тут він зможе побачити актора геть іншим.

«Блудлива Каліфорнія» – історія письменника Генка Муді, який переживає творчу кризу, а також кризу особистості. За багато років Генк не написав жодного рядка, натомість продюсери купили права на його останню книгу і тепер її мають екранізувати. Тож Генк перебирається до Каліфорнії. Девід Духовни за виконання головної ролі у серіалі отримав премію «Золотий глобус».

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«Погань»

Fleabag, 2016

Британський серіал створений за мотивами однойменної театральної постановки. Автором сценарію та виконавицею головної ролі у виставі та в серіалі виступила Фібі Воллер-Брідж. Вона грає мешканку Лондона, яка потрапляє в різні кумедні (і не дуже) ситуації. Проєкт отримав кілька премій BAFTA, а також Emmy та «Золотий глобус».

«Метод Комінськи»

The Kominsky Method, 2018

Сенді Комінськи – актор та викладач з акторської майстерності. Головний герой встиг попрацювати з багатьма людьми, кожен з яких відрізнявся своїм унікальним мисленням і поведінкою. Усе життя поряд з ним – його агент Норман. Друзі сваряться, миряться та намагаються із гумором сприймати усі переваги й недоліки старіння. Головні ролі зіграли Майкл Дуглас та Алан Аркін.

«Біжи»

Run, 2020

Головні герої – Біллі та Руббі – багато років тому домовилися, що якщо раптом комусь із них набридне доросле життя, один має надіслати іншому повідомлення з текстом «біжи», а другий, якщо відчуватиме те саме, повинен відповісти так само. Через 17 років після того, як вони розлучилися, Біллі надсилає Руббі заповітне «біжи». Обидва зриваються з місця й терміново вирушають на Центральний вокзал, щоб уже при зустрічі визначити пункт призначення. Як будуть розгортатися подальші події, не знає ніхто з них, але одне на них чекають пригоди.

Над серіалом працювала Вікі Джонс, яка разом із Фібі Воллер-Брідж брала участь у роботі над серіалом «Погань».