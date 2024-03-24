Кадр з серіалу «Жіночий лікар. Нове життя»

Український серіал «Жіночий лікар. Нове життя» продовжили на другий сезон. Неоднозначний фінал історії залишив багато запитань (показ завершився у листопаді 2023 року). Тож рішення про продовження виглядало логічним.

Актор Андрій Ісаєнко, який зіграв головну роль Михайла Гончара, розповів, що робота над другим сезоном триває.

Дата прем'єри 2 сезону поки що невідома, проте відомо, що події другого сезону розгортатимуться у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Михайло Гончар продовжать свою важливу роботу, приймаючи пацієнток і розв'язуючи нові медичні проблеми.