«Шахтар» розгромив «Інгулець» та виграв Кубок України з футболу

Донецький «Шахтар» не мав особливих проблем з першоліговим «Інгульцем» з селища Петрове у фіналі Кубка України. Якщо на початку матчу команда з нижчого дивізіону намагалася на рівних грати з «гірниками», то після першого пропущеного голу гра команди «розклеїлася».

Перший гол «Шахтар» забив на 28-ій хвилині, коли Тете замкнув в дотик невдалий удар Тайсона по воротах (м'яч летів повз площину). Це був перший гол бразильця за команду. Згодом він оформить дубль. Цього разу асистентом виступить Ісмаілі.

Розгромним рахунок ще у першому таймі зробить Мораес. Нападник завершить швидку контратаку «помаранчево-чорних».

При цьому у першому таймі арбітр матчу як мінімум двічі пробачить «Інгулець». У першому випадку голкіпера Ситникова, який невдало вийде з воріт і за медами штрафного ногами у падінні зіб'є Мораеса. За це мала бути червона картка воротарю. Другий раз - коли у штрафному майданчику захисник «Інгульця» зіб'є Ісмаілі. Але суддя знову промовчить.

У другому таймі «Шахтар» продовжив своє домінування на полі. Але забив лише один раз. Відзначився Соломон, який вийшов на заміну. Згодом гол Ісмаілі не зарахували через положення поза грою.

Забити гол престижу «Інгулець» міг вже наприкінці матчу. Але удар зі штрафного по центру воріт відбив голкіпер Шевченко.

«Шахтар» перемагає та виграє свій 13-ий Кубок України з футболу. Стільки ж - у київського «Динамо».

Шахтар – Інгулець 4:0

Голи: Тете, 28, 39, Мораес, 45+1, Соломон, 64