Донецький футбольний клуб «Шахтар», що єдиний представляє Україну в теперішньому сезоні Ліги чемпіонів, зіграв унічию з шотландським «Селтіком». Матч на «Стадіоні Війська Польського» у Варшаві, який є домашньою ареною «гірників» у єврокубках на час війни, завершився з рахунком 1:1.

Першими рахунок відкрили гості автоголом: на 10 хвилині японець Хатате Рео пробив повз воротаря, і після дотику Артема Бондаренка м’яч залетів у ворота. На 29 хвилині зірка «гірників» Михайло Мудрик зміг зрівняти рахунок, влучно пробивши у дев’ятку з лівого краю штрафного майданчика.

Під кінець першого тайму герой попереднього туру Мар’ян Швед забив ще один гол, проте перед тим Михайло Мудрик випустив м’яч за межі поля, тож гол не зарахували. Таким чином «Шахтар» забив два голи в матчі, проте зіграв унічию. До початку гри між «Реалом» та «Лейпцигом» «гірники» перебуватимуть на першому місці турнірної таблиці з 4 очками.

Турнірна таблиця групи F:

«Шахтар» – 4 очки; «Реал» – 3 очки; «Селтік» – 1 очко; «РБ Лейпциг» – 0 очок.

У третьому турі «Шахтар» зустрінеться з «Реалом» у Мадриді. Матч заплановано на 5 жовтня.