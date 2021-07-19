Шестеро польських плавців змушені повернутися додому ще до початку Олімпіади через помилку при подачі заявки. Про це пише RMF24.

У документах переплутали необхідні стандарти у кваліфікаційній заявці, внаслідок чого у список учасників змагань від Польщі включили занадто велику кількість плавців. Спортсменам довелося повернутися додому відразу після прибуття в Токіо.

Видання Swim Swam назвало імена плавців, це Алісія Чурж, Бартош Пищорович, Олександра Полянська, Матеуш Чованець, Домініка Коссаковська і Ян Холуб. Спочатку їх занесли до списку тих, хто виступає на Олімпіаді як плавці естафети. Вони вирушили в Токіо у складі польської команди із 23 осіб.

Президент польської федерації плавання Павло Сломінський оприлюднив заяву з вибаченнями, де пояснив, що олімпійська кваліфікація з плавання ґрунтується на документах Міжнародної федерації плавання (FINA) та МОК. Окрім того, є національні правила, які розробляються національними федераціями та відповідними органами.

Сломінський запевнив, що дізнався проблему з плавцями вже після того, як вони вилетіли до Токіо.

«Шановні спортсмени, тренери, прихильники плавання. Я дуже шкодую через гірку ситуацію, що склалася, пов'язану з кваліфікацією наших спортсменів на Олімпіаду в Токіо», – сказав він.

Через інцидент 22 з 23 польських плавців підписали лист до Сломінського із закликом до всього правління організації піти у відставку.

Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Вони мала пройти ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Увесь рік японці та МОК не могли визначитись: пускати глядачів на змагання чи ні. За менш як три тижні в японській столиці оголосили надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Це означає, що глядачів на олімпійських стадіонах точно не буде.