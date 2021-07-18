До старту Олімпіади залишилось менше тижня

За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор в Токіо коронавірус виявили коронавірус вже в трьох спортсменів. Про це повідомив оргкомітет ігор в неділю, 18 липня.

Два з них проживають на території Олімпійського селища в Токіо, інший – поза його межами. Імена атлетів, а також країні, які вони представляють, оргкомітет не повідомив.

Раніше коронавірус виявили в іноземця, який працював над організацією Олімпіади. Діагноз підтвердили під час планового тестування 16 липня. Цей випадок в Олімпійському містечку викликав особливу стурбованість, оскільки спортсмени та члени їх делегацій вже почали прибувати до Японії.

Президентка оргкомітету Олімпіади Сейко Хашимото заявила, що організатори зроблять усе, щоб «запобігти спалахам».

Олімпійські ігри в Токіо

Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Вони мала пройти ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Увесь рік японці та МОК не могли визначитись: пускати глядачів на змагання чи ні. За менш як три тижні в японській столиці оголосили надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Це означає, що глядачів на олімпійських стадіонах точно не буде.