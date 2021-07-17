86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом

В Олімпійському містечку у Токіо, яке відкрили кілька днів тому, зафіксували перший випадок коронавірусного захворювання, всього за тиждень до старту змагань. Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами організаторів змагань, захворів іноземець, який працював над організацією Олімпіади. Діагноз підтвердили під час планового тестування 16 липня. Особисті дані інфікованого не розголошують задля безпеки.

Крім того, коронавірус підтвердили ще у кількох представників медіа, підрядників та членів команди, яка займається підготовкою змагань.

Випадок в Олімпійському містечку викликає особливу стурбованість, оскільки спортсмени та члени їх делегацій вже почали прибувати до Японії. Президентка оргкомітету Олімпіади Сейко Хашимото заявила, що організатори зроблять усе, щоб «запобігти спалахам».

Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Олімпійські ігри мали відбутися в Токіо ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Увесь рік японці та МОК не могли визначитись: пускати глядачів на змагання чи ні. За менш як три тижні в японській столиці оголосили надзвичайний стан через ситуацію з коронавірусом. Це означає, що глядачів на олімпійських стадіонах точно не буде.

Опитування свідчить що 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом.