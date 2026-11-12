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Лимонна кислота не є універсальним засобом для прибирання

Лимонну кислоту часто використовують під час прибирання для видалення накипу та вапняного нальоту, зокрема на сантехніці. Однак цей засіб підходить не для всіх матеріалів і може їх пошкодити. ТСН розповідає, які поверхні не варто чистити лимонною кислотою. Які поверхні не можна чистити лимонною кислотою? Натуральний камінь. Мармур чи граніт не терпить кислоти. Вона робить поверхню тьмяною, залишає матові плями та провокує мікротріщини. Алюмінієвий посуд. Він темніє під дією лимонної кислоти. Також на поверхні посуду з’являється наліт, який доволі важко відмити. Дерев’яні дошки. Після оброблення кислотою вони можуть вкритися білими плямами. Лінолеум та деякі види ламінату. Вони втрачають захисний шар під впливом агресивного складу лимонної кислоти. Через це підлога стає чутливішою до подряпин і швидше зношується. Акрилові поверхні. Під дією кислоти вони можуть втратити блиск і пожовтіти, після чого відновити їхній первісний вигляд буде практично неможливо. Шкіряне взуття та меблі. Вони втрачають еластичність після контакту з кислотними засобами. Матеріал стає жорстким і може потріскатися.

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