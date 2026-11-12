Можна зіпсувати назавжди: які поверхні не варто чистити лимонною кислотою
Лимонна кислота не є універсальним засобом для прибирання
Лимонну кислоту часто використовують під час прибирання для видалення накипу та вапняного нальоту, зокрема на сантехніці. Однак цей засіб підходить не для всіх матеріалів і може їх пошкодити. ТСН розповідає, які поверхні не варто чистити лимонною кислотою.
Які поверхні не можна чистити лимонною кислотою?
- Натуральний камінь. Мармур чи граніт не терпить кислоти. Вона робить поверхню тьмяною, залишає матові плями та провокує мікротріщини.
- Алюмінієвий посуд. Він темніє під дією лимонної кислоти. Також на поверхні посуду з’являється наліт, який доволі важко відмити.
- Дерев’яні дошки. Після оброблення кислотою вони можуть вкритися білими плямами.
- Лінолеум та деякі види ламінату. Вони втрачають захисний шар під впливом агресивного складу лимонної кислоти. Через це підлога стає чутливішою до подряпин і швидше зношується.
- Акрилові поверхні. Під дією кислоти вони можуть втратити блиск і пожовтіти, після чого відновити їхній первісний вигляд буде практично неможливо.
- Шкіряне взуття та меблі. Вони втрачають еластичність після контакту з кислотними засобами. Матеріал стає жорстким і може потріскатися.
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