Новий кінотиждень традиційно приніс нові прем’єри. Розповідаємо докладніше.

«Погані хлопці: Все або нічого»

Bad Boys: Ride or Die

Детективи Майк Лоурі (Вілл Сміт) та Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) беруться розслідувати корупцію у поліції Майамі. Їхнього загиблого колегу безпідставно звинувачують у роботі на румунську мафію. Аби завадити викриттю правди детективів підставляють. Лоурі та Бернетт змушені тікати, та це не змусить їх зупинити розслідування. Комедійний бойовик «Погані хлопці: Все або нічого» є продовженням трьох попередніх частин, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках. До своїх ролей знову повернуться актори Вілл Сміт та Мартін Лоуренс. За свою історію франшиза про двох детективів із Майамі зібрала у прокаті 840 млн. доларів при загальних витратах на зйомки у 239 млн. Сценарій до фільму написали Кріс Бремнер, Вілл Білл та Джордж Галло. Режисурою зайнялися бельгійці Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, які зняли третю частину.

Цей фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.

«Наглядачі»

The Watchers

Подорожі у пошуках натхнення привели 28-річну художницю Міну (Дакота Фаннінґ) на захід Ірландії, у непрохідні безлюдні ліси. Єдиний доступний прихисток стає для дівчини пасткою. Окрім неї в дивному приміщенні ще троє людей. Щоночі за компанією незнайомців спостерігають невідомі глядачі. Дзеркальна стіна в будинку не дає можливості когось побачити, але звуки, що іноді звідти долинають, аж ніяк не несуть спокій.

Фентезійний трилер та детектив «Наглядачі» є повнометражним дебютом Ішани Найт Ш’ямалан, яка є донькою режисера М. Найта Ш’ямалан. Вона закінчила Школу мистецтв Нью-Йоркського університету, а режисерський досвід здобувала працюючи разом із батьком та знімаючи кліпи та епізоди серіалів. Основні зйомки фільму проходили у ірландських містах Дубліні, Уіклоу та Голуеї. Продюсує стрічку батько режисерки М. Найта Ш’ямалан.

Цей фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.

«Лампо: Вірний пес»

Lampo, the traveling dog, на головному фото

Життя милої дівчинки Зузі (Ліліана Зайберт) докорінно змінюється, коли тато (Матеуш Дамецький) приводить з залізничної станції, де він працює, собаку. Песику дали ім’я Лампо та оточили турботою. Цей пес – справжній мандрівник і довго сидіти на місці він не любить. Куди б він не їхав, він зачаровує пасажирів та стає улюбленцем. Само тому мережею шириться безліч світлин з Лампо. На жаль, є й ті, кому слава милого песика не до вподоби. Заздрісники хочуть назавжди позбавити Лампо дому та можливості подорожувати, а дівчинку Зузі розлучити з кращим другом.

Сімейний фільм «Лампо: Вірний пес» знято польською режисеркою Магдалиною Ніц. У основі сюжету – популярна у Польщі дитяча книга, яка входить до місцевої шкільної програми. Історію написав у 1967 році Роман Писарський, польський письменник, який народився у Івано-Франківську. Пес, про якого йдеться у дитячій історії, справді жив у 1950-х роках та без супроводу людей подорожував Європою на поїздах.

Цей фільм теж доступний для людей з порушенням зору або слуху.