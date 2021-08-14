У суботу, 14 серпня, відкривається 12-й міжнародний Одеський кінофестиваль. Нагадаємо, минулого року через пандемію попередній фестиваль відбувся онлайн. Тож маємо подвійну радість дивитися кіно на великому екрані та зустрітись з авторами фільмів наживо.

Цього року на фестиваль чекали великі зміни. Головна стосується того, що фестиваль відмовився від міжнародного конкурсу, зосередивши увагу на національному. До слова, саме він завжди користувався в Одесі найбільшим попитом, хоч і проходив не на головній фестивальній локації. Тепер саме українське кіно постало на чолі програми.

Це важливі зміни, адже міжнародний конкурс, у порівнянні з старшими та масштабнішими фестивалями, завжди був дещо вторинним (хоч і не раз приводив в Україну дуже добре кіно). А от для українського кіно ОМКФ став головним фестивалем, що цьогоріч оформилось остаточно.

До Національної конкурсної програми увійшли 6 повнометражних фільмів:

«Королі репу», реж. Мирослав Латик. Цей проект, переможець 11-го конкурсу Держкіно, розпочав робити продюсер Юрій Мінзянов. Саме його пам’яті присвячений вже готовий фільм. Двоє друзів-реперів мріють про славу, але на заваді стає надто багато перешкод. В одній із головних ролей – Ірма Вітовська.

«Із зав’язаними очима», реж. Тарас Дронь. Дія фільму відбувається після закінчення російсько-української війни. Головна героїня Юля, професійна спортсменка боїв змішаних єдиноборств, переживає посттравматичний синдром, пов’язаний зі втратою її хлопця на фронті. Дівчина намагається втекти від психологічного тиску з боку оточення, вона вирішує завершити свою спортивну кар’єру. У фільмі знімались Марина Кошкіна, Олег Шульга та Лариса Руснак. Картина уже має кілька фестивальних призів.

«Простір», реж. Дмитро Томашпольський. Фільму в жанрі SCI-FI повністю робився в умовах ізоляції. Всі, хто брав участь у процесі, перебував у своєму просторі та спілкувався з режисером тільки онлайн. Артисти знімали на смартфон себе самі, або за допомогою близьких, які перебували разом з ними у карантині. Кожен наступний епізод сценарію повідомлявся виконавцям напередодні чергового знімального дня. Повний сюжет фільму не розголошується.

«Національний музей», реж. Андрій Загданський. Тривалий час автори стрічки спостерігали за життям музею: від монтажу та відкриття виставки українських ікон, які врятувалися після знищення Братського монастиря в Києві, до відкриття виставки прибічника авангарду Олександра Богомазова. Від українського бароко до українського авангарду.

«Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай. Фільм став володарем «Кришталевого ведмедя» Берлінале як найкращий фільм конкурсної програми Generation 14plus. Повнометражний дебют Катерини Горностай розповідає про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі. Окрім майбутніх екзаменів, вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість.

«Суперник», реж. Маркус Ленц. Дев’ятирічний Роман їде до своєї матері Оксани, яка виїхала на нелегальні заробітки до Німеччини. Там вона живе з Ґертом, 62-річним вдівцем. Раптом Оксані стає погано й Роман залишається наодинці зі своїм суперником.

Також у Національній конкурсній програмі будуть показані 8 короткометражних стрічок:

«Біжи, Таню, Біжи», реж. Софія Поліщук

«Непотрібні речі», реж. Дмитро Лісенбарт

«Друга хвиля», реж. Марія Стоянова

«Папині кросівки», реж. Ольга Журба

«Leopolis night», реж. Нікон Романченко

«Марія», реж. Влад Одуденко

«Тигр блукає поруч», реж. Анастасія Фалілеєва

«Good boy», реж. Марія Пономарьова

Оцінюватиме фільми Національного конкурсу міжнародне журі, до якого увійшли режисерка Дар’я Жук (Білорусь), режисер Елі Ґраппе (Франція/Швейцарія), продюсер Жан-Шарль Леві (США), акторка Оксана Черкашина (Україна) та фестивальний менеджер Звіад Елізіані (Грузія).

Поза конкурсом відбудеться українська ретроспектива «Незалежні», що зібрала знакові повнометражні та короткометражні українські фільми останніх 30-ти років. Зовсім скоро ця програма вийде в прокат.

Також протягом фестивалю відбудуться ретроспективи Террі Гілліама, з яким у рамках фестивалю відбудеться зустріч, та Кшиштофа Кесльовського.

Традиційно в Одесі покажуть фестивальні хіти, серед яких – переможець Канн, «Титан» француженки Жюлі Дюкорно.

Завершиться фестиваль 21 серпня нагородженням переможців на Потьомкінських сходах.