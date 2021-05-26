Кадр з фільму «Стоп-Земля»

Український фільм «Стоп-Земля» Катерини Горностай отримав нагороду 71-го Берлінського кінофестивалю. Стрічка стала володарем «Кришталевого ведмедя» як найкращий фільм конкурсної програми Generation 14plus. Переможців у цій конкурній програмі визначає Юнацьке журі.

Нагадаємо, цього року через пандемію Covid-19 Берлінале відбувався у два етапи. Конкурсні покази провели навесні (1-5 березня) в онлайн-форматі для журі та кінопрофесіоналів, а для широкого загалу фільми демонструватимуть 9-20 червня 2021 року.

«Стоп-Земля» є повнометражним режисерським дебютом Катерини Горностай. Фільм розповідає про сучасних підлітків. Своєрідною пробою у цій темі можна вважати короткометражну картину режисерки «Крокодил».

Картина розповідає про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня. Окрім майбутніх екзаменів, вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу.

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов, з якими режисерка та авторка сценарію стрічки Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року.

Кінотеатральний реліз фільму в Україні планується в другій половині 2021-го року.

Катерина Горностай відома завдяки короткометражним фільмам «Між нами», «Віддалік», «Згущьонка» (підтриманий Львівською міською радою), «Бузок», «Крокодил», які отримали чимало нагород на кінофестивалях.