Наталія Половинка у фільмі «Мати апостолів»

На міжнародному кінофестивалі у Нью-Йорку The International Filmmaker Festival of New Yorkукраїнський фільм режисера Зази Буадзе «Мати апостолів» став найкращим ігровим фільмом. Львівська акторка та співачка Наталія Половинка отримала нагороду за найкращу роль. Також фільм отримав приз за сценарій.

Міжнародний фестиваль кінематографістів у Нью-Йорку – це всесвітня галузева подія, яка проводиться щорічно у Нью-Йорку. Фестиваль IFFNY існує з 2021 року. Він був створений для того, щоб дати можливість американській аудиторії подивитись кіно з усього світу.

Події фільму «Мати апостолів» розгортаються у 2014 році. Український військовий літак АН-26 з гуманітарним вантажем вилетів на Донбас. Він мав би повернутися за кілька годин, але був збитий російськими бойовиками. Це мало не у прямому ефірі бачить мати одного з пілотів, Софія Павлівна Кулик (Наталія Половинка), дослідниця давніх українських пісень із Вінниці. Вона вирішила, що має обов’язково потрапити на місце падіння літака та знайти сина.