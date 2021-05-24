Розпочалася безкоштовна реєстрація на кінотеатральні покази восьмого фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», які проходитимуть з 28 травня до 2 червня у понад 20-ти містах України, зокрема і у Львові (перелік кінотеатрів – тут). Частина фільмів також буде продемонстрована онлайн з 28 травня до 6 червня, на сайті фестивалю.

До конкурсної програми традиційно ввійшло сім дитячих фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Відкриється «Чілдрен Кінофест» фантастичною анімаційною стрічкою Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот» (на головному фото), яка в цьогорічній конкурсній програмі представляє Україну. Картина вже відзначена Призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та премією «Кіноколо».

Традиційно юні глядачі виступають у ролі журі фестивалю та голосують за фільми, які сподобалися їм найбільше. Переможця міжнародного конкурсу буде обрано шляхом підрахунку глядацьких голосів та оголошено на онлайн-церемонії закриття фестивалю 6 червня.

Спеціальною подією цього року стане показ угорської анімаційної стрічки «Лисенятко Вук», яка цього року відзначає своє 40-річчя.

Також у межах Чілдрен Кінофесту на глядачів чекає показ робіт-фіналістів П’ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих українськими дітьми у віці від 7 до 14 років. Переможців конкурсу обере професійне журі. До його складу увійшли відомі українські кінематографісти: режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму «Віктор_Робот» Анатолій Лавренішин, режисер драми «Додому» Наріман Алієв та письменниця, режисерка документального хіта «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина Цілик. Водночас глядачі фестивалю по всій Україні за допомогою голосування оберуть переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Як і завжди, фестиваль закриє володар Гран–прі попереднього року – українська фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка. Фільм буде доступний онлайн.

Реєстрація на кожен фільм кінотеатральної програми Чілдрен Кінофесту розпочинається за чотири дні до його показу. Так, на фільм-відкриття фестивалю «Віктор_Робот» можна зареєструватися з 24 травня, на «Як Гітлер вкрав рожевого кролика» – з 25 травня, і т.д. Зареєструватися на покази може кожен охочий – для цього потрібно обрати місто і фільми для перегляду, а також заповнити електронну форму на сайті «Чілдрен Кінофесту». Зареєструватися на онлайн-покази можна з 28 травня.

Почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.

Програма фестивалю

У кінотеатрах:

«Вктор_Робот»

Україна. Режисер – Анатолій Лавренішин

Події фільму розгортаються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.

«Як Гітлер вкрав рожевого кролика»

Німеччина, Швейцарія, Італія. Режисер – Кароліна Лінк

У стрічці йдеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів.

«Полі»

Франція. Режисер – Ніколя Ваньє

Фільм розповість про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі.

«Хлопчик-гусак»

Данія. Режисери – Стін Расмуссен, Майкл Вікке

У справжню кіноподорож Данією відправить глядачів ця комедія, найкраща дитяча стрічка 2020 року за версією Данської кіноакадемії.

Онлайн:

«Самі в космосі»

Швеція. Режисер – Тед К'єлльссон

Недалеке майбутнє. Люди готуються покинути Землю, оскільки вона вже непридатна для життя. Однак на величезний зореліт встигають піднятися лише двоє дітей. Брат і сестра майже не вірять, що зможуть знайти новий дім, та раптом у зореліт врізається непізнаний об'єкт і на борту опиняється іншопланетянин, якому вдається подружитися з дітьми...

«Арктичні верблюди»

Норвегія. Режисер – Карл Еміль Рікардсон

Торарін і його сестра Свалін мріяли навчитися їздити верхи. Але замість коней, батьки купили їм двох верблюдів. Зовсім скоро сім’я розуміє, що дресування цих тварин – справа не з найлегших. На пошуки професійного тренера для верблюдів родина вирушить в експедицію в Монголію.

«Джекі та Опієн»

Нідерланди. Режисер – Аннемарі ван де Монд

Музей, де працює її мама, став для 12-річної Джекі другим домом. Одного разу дівчинка стає свідком того, як знаменита картина Рембрандта раптом оживає. Так жінка на ім’я Опієн опиняється в реальному світі. Для гості з 17 століття сучасність виявляється неабиякою пригодою. Джекі вирішує забрати жінку додому й, схоже, зовсім скоро вони стануть найкращими подругами.

«Фокстер & Макс»

Україна. Режисер – Анатолій Матешко

Картина є минулорічним переможцем Чілдрен Кінофесту. Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.