Основне підживлення самшиту проводиться після висадки або на початку вегетаційного періоду

Самшит – один із найпопулярніших декоративних кущів, який часто висаджують для створення живоплоту, бордюрів або оформлення ландшафтних зон. Завдяки своїй густій зеленій масі та повільному росту він зберігає форму і привабливий вигляд протягом багатьох років. Проте, попри свою витривалість, самшит не зовсім безпроблемний. Щоб кущі справді залишалися густими, насиченого кольору й не жовтіли, за ними потрібен грамотний догляд, зокрема правильне підживлення. Детальніше про це пише Ua-vestnik.

Чому самшит втрачає декоративність

Поширена помилка – посадити самшит і забути про нього на кілька місяців, очікуючи, що він сам впорається. У результаті кущ може повільно рости, тьмяніти або навіть жовтіти. Причини зазвичай прості: бідний ґрунт, відсутність регулярного живлення та нестача вологи. Самшит хоч і не вибагливий, але вимагає стабільного підходу до догляду.

Правильна підготовка ґрунту

Перед посадкою важливо забезпечити кущу сприятливе середовище для розвитку. Для цього яму копають не впритул до розміру кореневої системи, а щонайменше удвічі глибшу й ширшу. Деякі садівники навіть рекомендують дотримуватись пропорції 3:1, щоб у куща було достатньо місця для розгалуження коріння.

Ґрунт із ями обов’язково потрібно змішати з органічним компостом і піском. Такий склад покращить дренаж і забезпечить молодий кущ корисними речовинами, особливо якщо рідна земля бідна на мікроелементи.

Після посадки: полив і мульча

Після висадки саджанця його потрібно добре полити. У перші тижні важливо не допускати пересихання ґрунту. Щоб зберегти вологу й зменшити випаровування, землю навколо куща варто вкрити мульчею, наприклад, подрібненою корою. Вона також пригнічує ріст бур’янів і зберігає мікроклімат у пристовбуровій зоні.

Як і чим підживлювати самшит

Основне підживлення самшиту проводиться після висадки або на початку вегетаційного періоду. Найкраще використовувати органічні добрива: перегній або гумус, які поступово збагачують землю й не викликають стресу у рослини.

Протягом сезону (весна-осінь) самшит рекомендується підживлювати 2-3 рази. Окрім базового добрива, корисно додавати мікроелементи – залізо, магній, калій. Вони підтримують насичений зелений колір листя, стимулюють приріст та захищають рослину від пожовтіння й ослаблення.