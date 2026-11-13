Щоб свято було цікавішим, можна запропонувати дітям вивчити короткий віршик для Миколая

День святого Миколая – це одне з улюблених свят усіх дітей. Вони вірять у дива та очікують на подарунки від чудотворця. Щоб свято було цікавішим, можна запропонувати дітям вивчити віршик для Миколая.

Сайт «Вдома добре» зібрав підбірку коротких віршів, які діти зможуть вивчити всього за кілька хвилин. День святого Миколая буде 6 грудня 2026 року.

Короткі вірші для дітей до Дня святого Миколая:

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

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Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Миколай,

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв’язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов’язав хустинку.

***

Я сьогодні сам молився

і ні разу не забувся,

аж Миколайко з образочка

до мене всміхнувся.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо, який він, знати хочу.

***

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий Святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Нічка таємнича,

Ніченька казкова

Приходить щороку

Й щораз загадкова.

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров’я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Любий Отче Миколаю!

Я, звичайно, добре знаю,

Що цей список – аж задовгий,

Але ж Ти – незмірно добрий….

Принеси мені гостинців,

Скільки вміститься в торбинці:

Ані мало, ні багато –

Так, як скажуть мама й тато.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов’ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

***

Ходить він завжди вночі

Має від дверей ключі,

Знає, хто живе і де,

Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,

В чобітки та у панчохи

Він кладе потішки,

А нечемним – мишки!

Хто це? Швидко відгадай!

Це наш любий… (Миколай)

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

На віконце хукаю,

Шибку протираю:

Чи до мене прийдеш ти,

Добрий Миколаю?

На Землі великій

Діточок багато –

Чи знайдеш ти стежечку

До моєї хати?

Я не найслухняніший

І не завжди чемний –

Може, сподіваюся

На прихід даремно…

А проте чекатиму,

Хоч і сон змагає.

Вірю, що знайдеш мене,

Добрий Миколаю.