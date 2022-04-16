Очолює рейтинг виконання українськими зірками «Ой, у лузі червона калина»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тижневий рейтинг українського музичного You Tube стрімко українізується. Зараз 9 з 10 пісень, що очолюють рейтинг – українські та україномовні. До порівняння: у рейтингу напередодні війни таких було тільки 4 пісні, з них 3 – україномовні (2 композиції Kaluch та 1 композиція Wellboy). Від початку війни частина україномовного контенту збільшується, їх рейтинги зростають.

Перші позиції незмінно за треками «Додому», «Стефанія» та «Доброго вечора, ми з України».

Очолює рейтинг гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Переспіваний Андрієм Хливнюком в перший день війни він став гімном сучасного протистояння. Ремікс The Kiffness та спільне виконання українських артистів на концерті «Доброго вечора, ми з України» впевнено тримається у першій десятці не один тиждень.

На п’ятому місці – прем’єра Михайла Хоми «Марічка». Закривають десятку «Браття українці» та «Буде весна».

Другу десятку українського музичного рейтингу очолює «У мене немає дому» Один в каное та «Українська лють» Христини Соловій. Далі «Козаки йдуть» Probass Hardi та трек «Океану Ельзи» «Не твоя війна».

На нижчих позиціях добре відомі композиції переживають нову хвилю зацікавлення, зокрема «Я з України» Віктора Винника і «Мері», «Хто як не ти» Християни Соловій, «Люди як кораблі» гурту «Антитіла», хіти гуртів «Океан Ельзи», «Один в Каное», Skofka, Kalush тощо.