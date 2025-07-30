Хоча ця комаха не надто вибаглива, вона надає перевагу поживним рослинам

Сарана є одним із найбільш агресивних і руйнівних шкідників, що загрожують як культурним, так і дикорослим рослинам. Незважаючи на свою здатність поїдати практично будь-яку зелень, вона все ж має певні вподобання і завдає найбільшої шкоди окремим видам рослин. Які культури у найбільшій небезпеці пише «Главред».

Які культури найбільше приваблюють сарану

Злакові культури

Передусім сарана полює на зернові. До її улюблених «страв» входять пшениця, овес, жито, ячмінь, кукурудза та сорго. Саме ці поля часто стають першими жертвами масових навал. Комахи поглинають як листя, так і стебла, фактично залишаючи по собі спустошені, вигорілі площі без жодного врожаю.

Бобові

Хоча ці культури не є основною ціллю сарани, при зростанні чисельності шкідника вони швидко стають наступними в черзі. Горох, квасоля, соя, люцерна втрачають стійкість і піддаються поїданню, коли злакові вже знищені або недоступні.

Овочі

Сарана має високу здатність до адаптації, тому легко переходить на овочеві культури. Морква, капуста, буряк, помідори, баклажани, перець, картопля та навіть цибуля стають вразливими під час інтенсивного розмноження комах. Особливо небезпечна ситуація, коли овочі зосереджені на великих площах, це сприяє їх масовому знищенню.

Баштанні рослини

Навіть такі великі і, здавалося б, міцні культури, як кавуни, дині та гарбузи, не встояли перед апетитом сарани. Вона пошкоджує як зелену масу, так і самі плоди, часто ще на етапі їхнього дозрівання. Це не лише знищує поточний урожай, але й ставить під загрозу прибуток аграріїв.

Дикі рослини та бур’яни

У відсутності культурних рослин сарана не втрачає активності. Вона перемикається на бур’яни, дикорослу зелень, степові та лугові трави, що дозволяє їй виживати у періоди нестачі харчових ресурсів. Така стратегія робить її особливо витривалою й небезпечною, оскільки комахи чекають на сприятливі умови для наступної хвилі атаки.