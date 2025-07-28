Якщо комахи вже з’явилися на полі, діяти потрібно негайно

У південних регіонах України аграрії стикаються з серйозною загрозою – активним поширенням сарани, яка знищує рослини на своєму шляху. Цей шкідник здатен за короткий час залишити поля без урожаю. Щоб уникнути значних втрат, господарям варто вчасно впроваджувати профілактичні та захисні заходи. Детальніше про них пише «24 Канал».

Профілактика та контроль сарани на полях

Починати потрібно з регулярного моніторингу угідь. Сарана часто відкладає яйця у верхньому шарі ґрунту, саме тому після збору врожаю слід обов’язково провести обробку ґрунту. Використовуйте такі агротехнічні методи, як дискування, лущення та оранка – це дозволяє знищити велику частину яєць до того, як личинки вилупляться.

Особливо ефективною є ранкова обробка інсектицидами, коли сарана ще малорухлива й перебуває на землі. Для високих культур (соняшник, кукурудза), де звичайна техніка не справляється, необхідно застосовувати дрони, авіацію або вертольоти.

Що робити, якщо сарана вже на полі

Якщо комахи вже з’явилися на полі, діяти потрібно негайно. До моменту, поки сарана не піднялась у повітря, є шанс ефективно обмежити її розповсюдження. Зволікання може призвести до стрімкого переходу личинок у літаючі форми, після чого боротьба стає складнішою та менш результативною.

Окрім основних площ, важливо регулярно оглядати покинуті ділянки, узбіччя, балки та закинуті господарства, де сарана часто розмножується без контролю. Саме з таких місць вона легко поширюється на прилеглі поля.

Серед найбільш дієвих методів боротьби: