Ці продукти сприяють підвищенню рівня "гормону щастя"

Нині мало хто може похвалитися хорошим настроєм, у більшості він пригнічений через війну. Утім, маємо триматися, підбадьорювати себе та інших. Включення в раціон продуктів, що підвищують рівень дофаміну, є природним способом підтримки психічного благополуччя.

Підтримка здорового балансу нейромедіаторів має вирішальне значення для загального благополуччя, а дофамін, який часто називають «гормоном щастя», відіграє важливу роль у регуляції настрою та мотивації. Замість того, щоб покладатися на зовнішні джерела для швидкого покращення настрою, включіть певні продукти у свій раціон для природного підживлення рівня дофаміну, повідомляє OnlyMyHealth, і називає продукти харчування, які допоможуть почуватися щасливішими і врівноваженішими.

1. Фрукти та овочі. Вони багаті антиоксидантами та вітамінами, що сприяє загальному здоров’ю мозку.Чорниця, полуниця, шпинат і листова капуста особливо корисні.Ці продукти містять сполуки, які сприяють виробленню та вивільненню дофаміну, допомагаючи підтримувати настрій у піднесеному стані.

2. Продукти, багаті білком. Білки необхідні для синтезу нейромедіаторів, включаючи дофамін. Включіть у свою їжу нежирні джерела білка, такі як риба, курка, індичка, тофу та бобові. Ці продукти забезпечують будівельний матеріал, необхідний для виробництва дофаміну, сприяючи стабільному та позитивному настрою.

3. Горіхи та насіння. Вони містять тирозин, амінокислоту, які важливі для синтезу дофаміну. Горіхи та насіння є чудовим перекусом для покращення настрою. Мигдаль, волоські горіхи, насіння соняшника та гарбузове насіння особливо багаті тирозином, що робить їх смачним способом для підтримки виробництва дофаміну.

4. Цільні злаки. Складні вуглеводи, що містяться в цільнозернових продуктах, таких як овес, кіноа та коричневий рис, допомагають регулювати рівень цукру в крові та забезпечують постійне постачання мозку енергією. Ця стабільність життєво важлива для підтримки оптимального рівня дофаміну і, як наслідок, більш збалансованого та позитивного настрою.

5. Чорний шоколад. Вживання чорного шоколаду в помірних кількостях є чудовим способом підвищити рівень дофаміну. Темний шоколад містить флавоноїди та фенілетиламін, сполуки, пов’язані з поліпшенням настрою. Для максимальної користі вибирайте шоколад з 70% вмістом какао.

6. Зелений чай. Багатий антиоксидантами та L-теаніном, зелений чай сприяє розслабленню та підтримує вироблення дофаміну. Замініть чашку кави на зелений чай, щоб насолодитися заспокійливим ефектом, і сприяти більш стабільному та позитивному настрою.