Студія YOD Group здобула нагороду в категорії малої архітектури за проєкт «Хата-мазанка»

Міжнародна архітектурна премія Architecture MasterPrize 2026 відзначила шість українських проєктів у категоріях концептуальної архітектури, малої архітектури та дизайну інтер’єрів.

Цей міжнародний конкурс щороку об’єднує архітекторів і дизайнерів із понад 80 країн світу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Меморіал «Простір відсутності» у Дніпрі

Одним із переможців став меморіал «Простір відсутності», який розробили архітектори Дмитро Волик і Ксенія Донецька. Проєкт присвячений 46 людям, які загинули внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Меморіал «Простір відсутності» у Дніпрі

Концепція меморіалу побудована на контрасті між уцілілою частиною будинку та порожнечею на місці зруйнованої секції. Металевий каркас відтворює втрачений силует будівлі без стін і перекриттів. Усередині конструкції підвішені 46 скляних світлових сфер, що символізують загиблих.

Меморіал «Простір відсутності» у Дніпрі

Реконструкція вулиці Гоголя у Дніпрі

Ще один відзначений проєкт Дмитра Волика та Ксенії Донецької – реконструкція вулиці Гоголя в центрі Дніпра. Архітектори запропонували перетворити занедбану територію на багатофункціональний бульвар із пріоритетом для пішоходів.

Реконструкція вулиці Гоголя у Дніпрі

Простір планують розділити на три зони: транспортну, рекреаційну та пішохідну з велодоріжками. Перепад висот у три метри використали для створення зелених терас, а підпірну стіну задумали у формі природних скель. Окрему увагу приділили входу до підземного паркінгу, який стилізували під скельний виступ.

Гостьові будинки «Хата-мазанка» від YOD Group

Студія YOD Group здобула нагороду в категорії малої архітектури за проєкт «Хата-мазанка». Комплекс гостьових будинків переосмислює традиційне українське житло, поєднуючи знайомі архітектурні мотиви із сучасними рішеннями.

Гостьові будинки «Хата-мазанка» від YOD Group

Будівлі площею близько 50 м2 мають панорамні скляні фасади та виразні солом’яні дахи. У такий спосіб архітектори зберегли асоціацію з традиційною українською мазанкою, водночас зробивши простір відкритим до навколишнього ландшафту.

Інтер’єри виконали в стилі екомінімалізму, організувавши простір навколо бетонного ядра та використавши натуральні матеріали.

Ресторан MOI у Лондоні

Київська студія Yodezeen перемогла в категорії комерційних інтер’єрів із проєктом ресторану MOI у лондонському районі Сохо. Заклад площею 650 м2 поєднує японські та мексиканські гастрономічні традиції.

В інтер’єрі використали органічні форми, природні текстури й теплі земляні відтінки. Серед виразних елементів – масштабна змієподібна люстра, сходи з біонічними формами та відкрита кухня, інтегрована в загальний простір ресторану.

Ресторан MOI у Лондоні

Дизайнери прагнули створити цілісну атмосферу, у якій архітектура доповнює гастрономічну концепцію закладу.

Шоурум Gunia Project у Києві

Флагманський шоурум українського бренду Gunia Project створила команда Temp Project. Простір розташований в історичній будівлі кінця XIX століття неподалік київських «Золотих воріт».

Архітектори поєднали збережені елементи старої будівлі із сучасними матеріалами та деталями, натхненними українськими ремеслами й природою. Антикварні шафи з червоного дерева переобладнали на підсвічені вітрини, а дзеркала, плитка й мінімалістичне освітлення допомогли візуально розширити приміщення.

Шоурум Gunia Project у Києві

У результаті торговий простір нагадує артгалерею, де особливу увагу приділили виробам українського дизайну та ремісничим традиціям.

Магазин «Love by the Moon» у Києві

Шостим відзначеним проєктом став інтер’єр київського магазину «Love by the Moon», створений студією He.D Group. Дизайнери зосередилися на взаємодії світла, віддзеркалень і текстур, перетворивши звичайну торгову залу на цілісний простір із власною атмосферою.

Магазин «Love by the Moon» у Києві

Від великої кількості полиць і вітрин відмовилися, щоб уникнути візуального перевантаження та додати приміщенню глибини. Завдяки продуманому освітленню, дзеркалам і поєднанню матеріалів інтер’єр сприймається як єдине середовище, а не просто місце для демонстрації товарів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську провели відкритий конкурс на найкращий проєкт Алеї пам’яті загиблих героїв у Меморіальному сквері. Ініціатором виступила ГО «Родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська». Усі конкурсні роботи подавали анонімно, за індивідуальними реєстраційними шифрами. 16 жовтня Департамент містобудування та архітектури оприлюднив проєкт-переможець, який журі обрало шляхом рейтингового голосування. Його автор отримає 90 тис. грн. Концепція передбачає алею як символічний «Шлях» від міського шуму до тиші, осмислення втрати та духовного піднесення.