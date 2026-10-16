Оприлюднили переможця на найкращий проєкт Алеї пам’яті героїв у Івано-Франківську
Автор проєктної пропозиції отримає 90 тис. грн
В Івано-Франківську завершився відкритий конкурс на найкращу проєктну пропозицію Алеї пам’яті загиблих героїв у Меморіальному сквері. Розробнику найкращого проєкту виплатять 90 тис. грн.
Нагадаємо, ініціатором проведення конкурсу стала ГО «Родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська». За умовами, усі конкурсні роботи були анонімними та подавалися за індивідуальними реєстраційними шифрами.
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У п’ятницю, 16 жовтня, у Департаменті містобудування та архітектури оприлюднили проєкт переможця, обраного рейтинговим голосуванням журі.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Проєкт розглядає Меморіальний сквер як динамічну процесію — «Шлях», що забезпечує фізичний та емоційний перехід від міського шуму до тиші, рефлексії та духовного піднесення. Формотворення алеї базується на чотирьох фундаментальних образах:
- пульс – лінія алеї повторює коливання кардіограми, де кожна зміна напрямку символізує сплеск життя, момент боротьби або раптову зупинку серця;
- річка – символ невпинного руху часу, пам’яті та сліз прощання;
- гори – символ незламного духу героїв та ландшафтної ідентичності Прикарпаття;
- окоп – образ рани в тілі скверу, що змушує фізично відчути занурення в історію та захист.
Тематичним зонуванням передбачено послідовний маршрут із п’яти зон: «Повсякденність» (вхід), «Тиша» (буферний простір), «Пам’ять» (основна алея), «Усвідомлення» (простір для рефлексії) та «Піднесення» (духовний фінал біля каплиці).
Ландшафт Алеї пам’яті передбачає використання насипних пагорбів з перепадами висот, що створює акустичний і зоровий бар’єр від навколишніх вулиць, а підпірні стінки з архітектурного композиту матимуть фактуру розтрісканої землі, що символізує шрами війни. Проєкт делікатно огинає наявні дерева, зберігаючи зелений каркас скверу.
Наразі невідомо, коли втілять цей проєкт.