Алею пам'яті розташують на території Меморіального скверу

У четвер, 18 вересня, Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради оголосив конкурс на розробку архітектурного рішення у Меморіальному сквері. Розробнику найкращого проєкту майбутньої Алеї пам’яті загиблих героїв у центрі міста виплатять 90 тис. грн.

Ініціатором проведення конкурсу стала ГО «Родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська». Завдання учасників – створити гармонійне поєднання природних та меморіальних елементів для увічнення імен та облич загиблих Героїв.

«Мета Конкурсу – пошук найкращої проєктної пропозиції архітектурного, об’ємно-просторового рішення Алеї Пам’яті загиблих Героїв у Меморіальному сквері. Проєктні рішення повинні враховувати історичний контекст Меморіального скверу», – зазначили у мерії.

Зареєструватися на участь в конкурсі можна до 17 жовтня 2025 року, а подати проєкт – до 6 січня 2026 року. Призовий фонд конкурсу – 200 тис. грн, з яких автор найкращого проєкту отримає 90 тис. грн, друге місце – 65 тис. грн, третє – 45 тис. грн. Результати конкурсу оголосять 22 січня 2026 року.

Зазначимо, Івано-Франківський меморіальний сквер розташований у центрі міста, на вул. Незалежності, на території знищеного за радянської влади міського кладовища. Парк займає площу понад 5 га і є пам’яткою архітектури національного значення.