Розпочалась робота над серіалом «Зниклі». Це художній серіал-антологія, який складатиметься з шести коротких метрів, кожен з яких розповідає історію на тему зниклих під час великої війни цивільних, а також їхніх родин, які попри все шукають своїх близьких та сили жити далі. Шість різних за жанром епізодів створюватимуть режисери Євген Тунік («Ведмідь»), Наталка Ворожбит («Погані дороги»), Крістіна Тинькевич («Як там Катя?»), Олексій Тараненко («Я працюю на цвинтарі»), Ірина Цілик («Я і Фелікс») та Іван Уривський (вистави «Перехресні стежки», «Конотопська відьма», проєкт стане для нього кінорежисерським дебютом).

Під час повномасштабної війни цивільні українці зникали (і зникають) не тільки на окупованих територіях, але й через обстріли, потрапляння у різні евакуаційні автобуси, елементарну втрату зв'язку. Таких історій безліч – у різні періоди війни і у різних регіонах країни. Саме тому серіал створюється у форматі антології, щоб розказати різні історії і навести фокус на масштаб біди: від депортованих дітей до літніх людей, що втратили зв'язок з близькими.

Кожен із режисерів володіє власним баченням та має надпотужний мистецький голос. Їх авторські голоси – унікальні, зі своїм характерним стилем та тональністю. Кожен з них виступив з геть нетривіальними ідеями, і тому в антології буде і антиутопія про недалеке майбутнє, і роуд муві, і притча, і екшн.

«Зниклі» – не тільки серіал, але й мистецький артпроєкт, тому він розпочнеться не зі знімань серіалу, а з відеокліпу для етногурту «ДахаБраха», режисеркою якого виступить Наталка Ворожбит. За задумом, сюжет кліпу переплітатиметься з оповіддю її епізоду з антології про депортованого хлопчика, який у своєму мирному дитинстві любив грати у схованки. Також у планах – створення виставки та кілька спеціальних проєктів протягом 2024-2025 років.

Проєкт створений у співпраці медіагрупи Film.Ua та соціальної ініціативи «Пошук зниклих», що стартувала з перших днів повномасштабного вторгнення.